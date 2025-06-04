Депутат о нарушениях в работе Минздрава и "СК-Фармация": Тут как минимум 10 уголовных дел

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек на пленарном заседании палаты 4 июня 2025 года заявил, что по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами нужно возбуждать уголовные дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов рассказал депутатам о различных схемах завышения цен на лекарства. В этой связи депутат Бакытжан Базарбек поинтересовался, кто понес за это ответственность.

"Вы – национальная компания ("СК-Фармация" – Прим. ред.) Вы выбираете единственного закупщика, поставщика, единственного дистрибьютора. Они вносили изменения в приказы, эти приказы не заработали. Наоборот, поднялись цены в интересах этих фармацевтических компаний, которые контролируют. И в итоге пострадал простой народ, миллиарды ушли в никуда. Вопрос у меня конкретный был. Кто понес наказание? За чей счет будет возмещен ущерб?", – поинтересовался он.

Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев в ответ заявил, что данные соглашения были заключены в 2023 году.

"В 2024 году эти контракты еще действовали. Это трехлетние контракты. Расторжение (договоров. – Прим. ред.) опасно срывами поставок. Причина простая – это подписанный приказ, он дал резкий скачок увеличения стоимости услуг. И тогда вопрос к 2023 году, к лицам, которые подписывали приказ", – заявил он.

Но его ответ не удовлетворил депутата.

"Ущерб в миллиарды! Речь идет о десятках и сотнях миллиардах тенге. Это бюджетные, народные деньги. Кто понес ответственность? За счет кого будут возмещаться сверхзатраты? Говорят, освобождены руководители "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств. А почему они не привлечены к уголовной ответственности? Как минимум, тут 10 уголовных дел. Давайте я заявление по итогам вот этого пленарного заседания напишу, подготовлю. Мое заявление вместе с обращением в Антикор и Агентство по финансовому мониторингу передайте (обращается к главе ВАП Алихану Смаилову. – Прим. ред.), здесь уголовные дела должны быть", – отметил Бакытжан Базарбек.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о минусах в части обеспечения казахстанцев лекарствами.