Мы тонем в море импорта: депутат Аймагамбетов о минусах фармотрасли в Казахстане

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты 4 июня 2025 года рассказал о минусах в части обеспечения казахстанцев лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что у Единого дистрибьютора "СК-Фармация" отсутствует собственная логистическая инфраструктура. 90% логистики контролируют всего три компании. В итоге такая монополизация привела к росту логистических расходов в 1,5 раза.

"Надбавка "СК-Фармации", которую можно назвать комиссией, составляет целых 7%. Это своего рода дополнительный налог. Часть идет на собственные расходы, часть как прибыль, а часть возвращается в бюджет в виде дивидендов. Парадоксальная схема. "СК-Формация" провела закупки на сумму 491 млрд тенге, но основная часть этих закупок производится не напрямую из заводов, а через местных дистрибьюторов. Возникает закономерный вопрос: для чего же тогда была создана эта организация? Почему она не закупает напрямую у производителей?" – задался вопросами Асхат Аймагамбетов.

Он также указал на большой объем импорта лекарств.

"Глава государства поставил задачу довести долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2025 году. В 2024 году этот показатель составил лишь 15,7%. Мы тонем в море импорта. 84% лекарств завозятся из-за рубежа. Из 89 так называемых отечественных производителей только 2% действительно выпускают лекарства. Остальные производят медицинские изделия, такие как маски или шприцы. С такими темпами и уровнем работы достичь поставленной цели к концу года невозможно... Чаще всего вместо производства новых препаратов мы видим импортированные субстанции, просто разлитые по красивым флаконам. К тому же доля отечественной экономики в этих процессах крайне мала, даже бумага и стекло закупаются за рубежом. Не уходит ли тогда вся эта государственная поддержка и миллиарды тенге на искусственное иллюзорное производство?" – задался вопросом мажилисмен.

Указал он на недостаточное развитие науки.

"Кроме QazVac, можно сказать, что ничего больше не появилось. Клинических исследований крайне мало. За последние 10 лет было разработано всего два препарата. Один из них – йод и калий-йодид. На его разработку потратили 4-6 млрд тенге, но он даже не включен в формуляр. То есть не используется", – посетовал Асхат Аймагамбетов.

Ранее Асхат Аймагамбетов заявил , что из-за сложной процедуры регистрации лекарств казахстанцы лишились доступа к дешевым, но эффективным препаратам.



