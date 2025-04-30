Депутат о штрафах ФСМС за миллионные приписки: Это не наказание, а легкое "поглаживание"

Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании Мажилиса 30 апреля 2025 года возмутился позицией Минздрава на выявленные Высшей аудиторской палатой (ВАП) нарушения в работе Фонда медстрахования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что у Фонда обязательного медицинского страхования не ведется финансовая отчетность в соответствии с законом. Отсюда, по его словам, и приписки, и различные нарушения, и зафиксированные случаи хищений.

"Это не мое мнение – это заключение ВАП. Что интересно, в этом контексте ссылаются на приказ министра от 2017 года. Однако с момента его принятия практически ничего не было сделано: приказ не обновили, не пересмотрели и не изменили. Это первый момент. Второй момент. Мой коллега ясно и четко указал, прямо перед вами, что в деятельности фонда присутствуют коррупционные риски. Это касается приказа №321 от декабря 2020 года, который, по сути, и создает условия для коррупции, хищений и других злоупотреблений. Я понимаю, что вы не принимали этот приказ, но с 6 февраля, когда вы вступили в должность министра, у вас была возможность изменить, отменить или внести в него правки. Это уже ваша компетенция, а не наша. Тем более, будучи сенатором, вы сами неоднократно критиковали этот приказ", – припомнил министру здравоохранения мажилисмен.

Он же отметил, что, согласно заключению ВАП, "десятки ТОО грубо нарушили законодательство, и ни одно из них не было лишено лицензии или подвергнуто серьезным мерам воздействия".

"По моей информации, ни одна организация не была лишена лицензии. Их лишь оштрафовали, что, мягко говоря, выглядело как легкое "поглаживание", – подчеркнул Бакытжан Базарбек.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ответ рассказала, какая работа проведена с нарушителями.

"По рекомендации Высшей аудиторской палаты соответствующие материалы уже были направлены. Со своей стороны мы также направили документы в Генеральную прокуратуру и в региональные органы прокуратуры. Должна признать, что обратная связь с их стороны была не всегда активной. Сегодня мы этот вопрос взяли под особый контроль", – отметила глава Минздрава.

В целом, по ее словам, эти проблемы являются системными.

"Мы также заинтересованы в повышении прозрачности и отчетности как со стороны фонда, так и со стороны остальных медицинских организаций. Что касается приказа №321, мы отменять его не планируем. Однако до 1 июля внесем в него изменения, по которым вы поднимали вопросы. Мы видим все выявленные дефекты. В рамках общей системы они анализируются, чтобы передать материалы по соответствующим нарушениям. Эта задача будет решаться в рамках реализации приказа №321. Что касается отчетности по финансовым средствам, которые формально не относятся к финансовой отчетности, по ним также ведется работа. До второго чтения мы еще раз рассмотрим этот вопрос и внесем необходимые корректировки", – пообещала министр.

27 января 2025 года член Высшей аудиторской палаты Казахстана Нурлан Нуржанов рассказал о найденных нарушениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) и его филиалах по итогам проверки в 2024 году.

Ситуации коснулся и депутат Бакытжан Базарбек. В итоге столичное ТОО направило иск мажилисмену Базарбеку о защите деловой репутации. Но министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что "Минздрав сегодня не является участником той или иной стороны, тут вопрос к Фонду медицинского страхования и непосредственно к частному субъекту, который оказывал медицинские услуги на договорной основе".