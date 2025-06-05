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Право

Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 10:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 5 июня 2025 года одобрили в двух чтениях закон "О территориальной обороне Республики Казахстан". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что Закон разработан в целях урегулирования общественных отношений и установления правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны.

"В Законе определены цели, задачи, принципы, мероприятия территориальной обороны, закреплены полномочия президента, правительства, Министерства обороны Республики Казахстан. Наряду с этим, в законе установлена компетенция государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций независимо от форм собственности, а также права и обязанности граждан и других физических лиц", – говорится в заключении. 

Содержащиеся в Законе основные понятия "доброволец" и "формирования самообороны" являются нововведением для системы обороны Республики Казахстан, предусматривающим добровольное участие граждан Казахстана в формированиях самообороны в период военного положения и в военное время.

Также Закон определяет состав сил территориальной обороны, предназначение и порядок функционирования которых регулируется правилами подготовки и ведения территориальной обороны Республики Казахстан. 

"В целях выявления нарушений требований законодательства в сфере территориальной обороны Законом предусматриваются положения, регламентирующие проведение государственного контроля в данной сфере общественных отношений. Принятие Закона будет способствовать совершенствованию системы территориальной обороны государства, в том числе развитию и наращиванию потенциала территориальных войск, материально-техническому обеспечению воинских частей и подразделений", – говорится в документе. 

Помимо этого, депутаты Сената одобрили в двух чтениях Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны". Законом вносятся изменения и дополнения в два кодекса и четырнадцать законов.

"Положение Предпринимательского кодекса, определяющее перечень сфер деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется государственный контроль, дополняется новым видом контроля, а именно за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере территориальной обороны. В соответствии с нормами основного закона уточнены положения Бюджетного кодекса в части отнесения расходов по обеспечению территориальных органов территориальных войск зданиями и сооружениями к расходам бюджета области, города республиканского значения, столицы", – сообщается в документе. 

Также Законом вносятся поправки, позволяющие на законодательном уровне регламентировать деятельность в сфере технического прикрытия путей сообщения, в том числе проведения комплекса специальных мероприятий, таких как: контроль технического состояния, организация быстрого восстановления после разрушений, поддержание бесперебойной работы транспортных коммуникаций в мирное и в военное время. 

4 июня 2025 года Мажилис одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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