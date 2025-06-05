Забирали призывников с улицы: в Минобороны подтвердили факты
Фото: Министерство обороны РК
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года на брифинге в Сенате ответил, почему молодых призывников задерживают прямо на улице, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, соответствуют ли подобные методы призыва в армию нормам современного общества.
"К сожалению, такие факты имеют место. Это недопустимо, но вместе с тем хочу отметить, что в нашем государстве президент определил – "Закон и Порядок". В Конституции РК в статье 36 нет понятия "добровольно", там указана обязанность гражданина и его долг. Он обязан выполнять ее, а если не выполняет, то закон должен действовать в отношении этого гражданина", – ответил Султан Камалетдинов.
Журналисты также уточнили, принимаются ли меры после случаев насильственного призыва молодых людей на военную службу.
"Если гражданин считает, что его права были нарушены, он вправе обратиться в суд – мы живем в правовом государстве. За все время, что я исполняю обязанности первого заместителя министра обороны, подобных случаев зафиксировано не было", – дополнил спикер.
Ранее Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.
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