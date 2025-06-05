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Общество

К чему приведет ликвидация "Самрук-Казына", рассказал глава Нацбанка

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года высказался о возможности ликвидации ФНБ "Самрук-Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ФНБ "Самрук-Казына" был создан давно, чтобы все государственные активы реального сектора находились в единой системе по единым принципам, по единым правилам, с единым целеполаганием.

"На мой взгляд, фондом – это достигнуто. Если раздать, то отраслевым министерствам, чтобы вообще министр решал, что будет происходить. Но это же будет гораздо, на мой взгляд, менее прозрачно, гораздо больше будет сумятицы, потому что не будет единой вертикали", – считает он.

По его словам, такая централизация нужна.

"Никто не говорит, что это самый эффективный фонд в мире. Но, тем не менее, надо всегда смотреть на альтернативы. Мне кажется, альтернатива хуже. А то, что и правительство, и сам фонд находятся в процессе реформирования и самосовершенствования, на мой взгляд, это, наверное, вопрос к ним", – резюмировал глава Нацбанка.

4 июня 2025 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что аудиторы проверят премии топ-менеджеров "Самрук-Казына", KEGOK и "Казатомпрома".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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