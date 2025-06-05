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Экономика и бизнес

Когда обменники обяжут убрать уличные табло с курсами валют, рассказал глава Нацбанка

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:48 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года высказался об уличных табло с курсам валют в пунктах обмена, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что речь о сносе не идет.

"Это не сносить табло, это не является стационарным сооружением. Его не надо сносить, его надо просто взять и убрать. Мы здесь привержены нашей политике дедолларизации. Дедолларизации как в коммерческом обороте, финансовых расчетах, сбережениях, в том числе и ментальной дедолларизации. Это постановление примем и постепенно-не постепенно, там какой-то срок введения, я не помню. Наверное, будет, скорее всего, в районе сентября – обменники будут убирать свои вывески с улиц. При этом внутри, пожалуйста, можно сохранить. Плюс-минус, это либо лето либо начало осени", – сказал Сулейменов.

По его словам, это решение связано на исследовании и практике многих государств, в том числе постсоветского пространства, где эти шаги сделаны уже некоторое время назад.

11 апреля 2025 года председатель Нацбанка назвал наличие у обменников табло с курсами валют посреди улиц и дорог анахронизмом 90-х годов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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