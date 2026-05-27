События

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Курбан айт , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 08:00 Фото: akorda.kz
Утром 27 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности.

"Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме", – говорится в поздравлении.

Прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития нашего народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.

"Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция – это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей".Касым-Жомарт Токаев

Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока – долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана.

"Убежден, в единстве и созидательном патриотизме – наша главная сила. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником Курбан айт!"Касым-Жомарт Токаев

Ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал казахстанцев отпраздновать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле.

