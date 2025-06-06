Казахстанские мусульмане празднуют Курбан айт

Фото: freepik

6 июня 2025 года объявлено первым днем Курбан айта. В Министерстве культуры и информации РК поздравили казахстанцев с этим праздником, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации РК, поздравили казахстанцев с этим светлым праздником: "Курбан айт символизирует важные духовные и культурные традиции, которые делают наш народ единым и сильным. Пусть Курбан айт принесет в ваши дома радость, счастье и благополучие. Желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания. Пусть ваши сердца будут наполнены добротой, а ваши дела – вдохновлены светом этого прекрасного праздника", – обратились в ведомстве. Ранее мы писали о том, как правильно провести обряд жертвоприношения.

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