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Общество

Казахстанские мусульмане празднуют Курбан айт

Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 05:41 Фото: freepik
6 июня 2025 года объявлено первым днем Курбан айта. В Министерстве культуры и информации РК поздравили казахстанцев с этим праздником, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации РК, поздравили казахстанцев с этим светлым праздником:

"Курбан айт символизирует важные духовные и культурные традиции, которые делают наш народ единым и сильным. Пусть Курбан айт принесет в ваши дома радость, счастье и благополучие. Желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания. Пусть ваши сердца будут наполнены добротой, а ваши дела – вдохновлены светом этого прекрасного праздника", – обратились в ведомстве.

Ранее мы писали о том, как правильно провести обряд жертвоприношения.

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Аксинья Титова
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