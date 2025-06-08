Область Жетысу: три года важных перемен

Указом президента Касым-Жомарта Токаева 8 июня 2022 года была создана область Жетысу. Все три года регион входит в тройку лидеров в республике по основным показателям социально-экономического развития, сообщает Zakon.kz.

"За этот период в экономику области привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций, в оборот введено свыше 700 тыс. гектаров неиспользованных земель, построено 1 млн квадратных метров жилья, обновлено 52% социальных объектов, газифицировано 84 населенных пункта, проведена реконструкция порядка 500 км дорог республиканского значения", – сообщили в пресс-службе акима региона.

Также в акимате рассказали о 10 Топ-достижений области Жетысу за три года.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Инвестиционная сфера и промышленность

С 2022 по 2024 год на территории региона реализовали 135 проектов стоимостью более 135 млрд тенге. Всего за этот период в область привлекли 1,2 трлн тенге инвестиций, включая 796 млрд тенге частных.

Среди крупных проектов – завод по производству промышленных аккумуляторов "Asma industrial", завод по производству растительного масла "Жетысу Мажико", кирпичный завод "Стальбетон", строящийся в Кербулакском районе горно-обогатительный комбинат и многие другие. Благодаря реализации инвестиционных проектов создано 3,5 тыс. рабочих мест.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Транспортно-логистическая сфера

Драйверами экономического роста области стали расположенные на казахстанско-китайской границе МЦПС "Хорогос", СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", таможенные пункты пропуска "Нур жолы", "Достык", станция "Алтынколь".

Только на территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" реализовано 30 инвестпроектов стоимостью более 54 млрд тенге, всего создано порядка 1,8 тыс. постоянных рабочих мест. При этом на данном этапе реализуются еще 38 проектов с общим объемом инвестиций свыше 629 млрд тенге, где планируется создать более 5 тыс. рабочих мест.

Среди них – предприятия по производству ветроэнергетических установок, металлоконструкций, кофе и другие, имеющие большой производственный потенциал и ориентированные на экспорт.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Масштабные проекты реализуются и на станции "Достык". Дополнительно построен новый автомобильный пункт пропуска, пропускная способность увеличена до 1600 автомобилей в сутки. Запущены два многофункциональных грузовых терминала "Dostyk TransTerminal" и "Ett Dostyk", которые могут принимать 3,9 млн тонн или 350 тыс. контейнеров в год.

Кроме того, по поручению президента в 2025 году будет завершено строительство железнодорожного участка Достык – Мойынты. Пропускная способность участка увеличивается до 60 пар поездов в сутки.

Агропромышленный комплекс

В регионе перерабатывают 65% продукции сельского хозяйства, производимой в регионе. В частности, это сахарная свекла, кукуруза, пшеница, соя, мясо и молочные продукты. Основной приоритет отдан производству белого сахара, площади посева сахарной свеклы увеличены в 3,3 раза. В прошлом году с 13,7 тыс. га получен рекордный урожай в 635 тыс. тонн.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Успешно развивается и сфера животноводства. На сегодняшний день поголовье скота в области превышает 2,8 млн голов, из них 552 тыс. голов КРС, 2,0 млн голов МРС и 224 тыс. лошадей. В целях обеспечения продовольственной и эпидемиологической безопасности построено 55 новых ветеринарных пунктов.

В период с 2022 по 2024 год выявлено 1,2 млн га неиспользуемых земель. Из них 712 тыс. га вновь введены в оборот, а более 500 тыс. га возвращены в собственность государства.

Жилищное строительство. За последние ти года за счет всех источников финансирования в регионе введен 1 млн кв. метров жилья. Построено 85 многоэтажных домов на более 5 тысяч квартир и 182 индивидуальных жилых дома. Кроме областного центра, новые микрорайоны появились в районах, селах. При этом благодаря принятым системным мерам очередь на жилье в областном центре снизилась на 8,3%, а в этом году планируется обеспечить жильем еще более 1400 городских семей. Также в регионе на 90% решена проблема аварийных домов.

Сфера газификации и водоснабжения

Если до образования области было газифицировано всего пять населенных пунктов, то сейчас их число достигло 84. Параллельно в 2025 году завершится строительство магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал", что даст возможность газифицировать населенные пункты Аксуского, Алакольского и Сарканского районов. В целом в результате доступ к газу получат все 192 населенных пункта региона, подлежащих газификации. При этом уровень охвата централизованным водоснабжением в регионе составляет 91,3%.

Сфера дорожного строительства

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Реконструировано около 500 километров дорог республиканского значения. Введены в эксплуатацию дороги "Талдыкорган-Ушарал", "Ушарал-Достык", модернизирована трасса "Сарыозек-Коктал", в том числе перевал "Алтынемел". Капитально отремонтированы основные участки дорог "Жаркент-Коктал" и "Жаркент-Хоргос". Восстановлена автомобильная дорога "Уштобе-Копбирлик", которая почти 30 лет была в неудовлетворительном состоянии.

Сфера туризма

Улучшение дорожного сообщения придает импульс и развитию туризма в регионе. Завершается строительство дороги к озеру Балхаш. Полностью завершено строительство дороги до озера Алаколь. Расширена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Ушарал, созданы условия для приема крупных самолетов. Также выделены средства на начало строительства дороги до водопада Бурхан-булак, начато строительстводороги до озера Жасылколь.

В целом по итогам прошлого года область Жетысу посетило 2 млн туристов.

Социальная сфера

За три года обновлено 52% социальных объектов. Построены и капитально отремонтированы 270 объектов. В том числе в селе Сарыозек запущена поликлиника на 250 посещений, а в Талдыкоргане инвесторы построят современный онкологический центр.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Параллельно в сфере здравоохранения с целью решения проблемы дефицита врачей в регионе с прошлого года выплачиваются подъемные врачам: прибывшим на работу в сельскую местность – по 10 млн тенге, а в город – по 5 млн тенге. Это первый подобный опыт в республике. С начала программы подъемные были выплачены 110 врачам. В итоге дефицит кадров в области снизился на 20,3%.

Сфера образования

За три года построено 20 объектов, в том числе 15 школ. Количество приспособленных школ снизилось с 69 до 39. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" новая школа введена в Жаркенте Панфиловского района. Строительство такой же современной школы завершается на станции Достык Алакольского района. Объект будет сдан в этом году. Также за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования школа на 1200 мест введена в с.Ынтымак близ Талдыкоргана. А за счет возвращенных активов ведется строительство трех школ в Панфиловском, Кербулакском районах и селе Рудничное города Текели.

Фото: архив пресс-службы акима области Жетысу

Что касается соцзащиты, то за три года в регионе адаптировано 774 объекта для лиц с инвалидностью, количество инватакси выросло сразу в два раза, а также открыто 20 новых объектов в сфере социальной защиты. Среди них летний оздоровительный лагерь на берегу Алаколя, первый в регионе центр иппотерапии, центры активного долголетия и ряд современных детских и взрослых реабилитационных центров. К слову, на данном этапе уровень доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью в регионе достиг 69%, что является лучшим показателем в стране.

Сфера культуры и спорта

Введено в эксплуатацию 33 спортивных объекта. Среди них построенная в городе Талдыкорган для профессионального волейбольного клуба "Жетысу" учебно-тренировочная база, а также жилой дом для спортсменов и первый в области Центр настольного тенниса, введенные за счет инвесторов. За три года в регионе построено 13 объектов культуры, в том числе Каратальский районный историко-краеведческий музей. Также капитально отремонтировано 10 объектов культуры, включая мемориальный комплекс Шокана Уалиханова "Алтынемел".

Сфера озеленения и благоустройства

За три года в регионе построили 11 парков, пять скверов и две аллеи, проведен ремонт 21 парка. Высажено 360 тысяч саженцев, а до конца года будет посажено еще 60 тысяч. При этом с начала года в общенациональной акции "Таза Қазақстан" приняли участие свыше 17 тыс. жителей области. Кроме того, за последние два года в регионе было благоустроено 197 детских и игровых площадок, а в этом году планируется благоустроить еще 76. Системная работа проведена и по благоустройству дворовых территорий. С 2023 по 2024 годы текущий ремонт был проведен в 166 дворах. Среди них и дворовые площадки в микрорайоне "Улан" Талдыкоргана, где ремонт не проводился с начала 90-х годов. В этом году же году планируется благоустроить еще 51 двор. Кроме того, в планах ремонт кровель и фасадов 140 многоэтажных жилых домов.

Все это в комплексе наглядно показывает, что край семи рек – Жетысу – имеет большой потенциал для дальнейшего развития с целью улучшения качества жизни населения, включая, в первую очередь, экономический рост, социальную ориентированность и реализацию инфраструктурных проектов.

Подробнее об этих и других достижениях региона за три года областным телеканалом "Жетысу" подготовлен фильм.