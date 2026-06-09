Свет на Алаколе, аэропорт в Урджаре: Берик Уали доложил президенту о развитии области Абай

Аким области Абай Берик Уали доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2025 год и показателях за четыре месяца текущего года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июня 2026 года рассказали в Акорде.

"По словам Берика Уали, в прошлом году объем валового регионального продукта достиг 3,9 триллиона тенге. За январь-апрель текущего года краткосрочный экономический индикатор составил 103,8%. Объем инвестиций вырос на 19,4%, положительная динамика сохранилась в промышленности, обрабатывающем секторе, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере", – говорится в сообщении.

Аким также рассказал о работе по привлечению инвестиций. Так, с прошлого года количество проектов, входящих в общий инвестиционный пул, увеличилось с 29 до 112. Объем привлекаемых вложений вырос с 2,2 триллиона до 4,4 триллиона тенге. В числе крупных инвестиционных проектов – строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты стоимостью 577,5 миллиарда тенге. В Семее продолжается строительство новой ТЭЦ, вложения в данный объект составят 714 миллиардов тенге, и горно-обогатительного комбината с общим объемом инвестиций 255 миллиардов тенге.

Также аким доложил о работе по созданию специальной экономической зоны в областном центре, где предусмотрена реализация производственных проектов на сумму 400 миллиардов тенге и создание 2500 новых рабочих мест. Поступили предложения по трем крупным проектам.

"Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии туристической зоны озера Алаколь. В текущем году на модернизацию инфраструктуры побережья выделено 15,4 миллиарда тенге, из которых 11,6 миллиарда тенге будет направлено из Специального государственного фонда на подведение электрических сетей и реконструкцию терминала аэропорта в Урджаре". Акорда

Президенту также презентовали проекты, запущенные в рамках модернизации инженерной инфраструктуры. В частности, речь идет о работах по обновлению сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, завершению строительства нового моста в Семее, развитию жилищного строительства и дорожной инфраструктуры.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление работы по привлечению инвестиций в регион, диверсификацию экономики, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Президент также указал на необходимость провести на должном уровне акцию "Абайға құрмет".

2 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию города Алатау в Алматинской области, где критически высказался о развитии в регионе туристической инфраструктуры.