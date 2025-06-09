Астана получит больше воды: началась очистка стратегического объекта

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева началась первая за 55 лет масштабная очистка Астанинского водохранилища. Об этом сегодня, 9 июня 2025 года, заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Работы ведет Акмолинский филиал "Казводхоза" при поддержке министерства.

"В очистке водохранилища задействованы две единицы спецтехники: большой земснаряд с гидрорыхлителем мощностью до 2000 кубометров в час и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия с производительностью до 900 кубометров в час. В этом году из чаши Астанинского водохранилища планируется извлечь 50 тыс. тонн ила. Работы по очистке объекта продлятся до конца октября, они будут проводиться ежегодно в течение 13 лет. В результате емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров. Объект сможет накапливать больше воды, что позволит улучшить водоснабжение жителей столицы", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.

В ведомстве отметили, что Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Очистка объекта от донных отложений проводится впервые.

"Для реализации данного поручения главы государства был создан отдельный штат специалистов. Все сотрудники прошли необходимое обучение и подготовку для работы со спецтехникой. Астанинское водохранилище – стратегический объект, играющий важнейшую роль в обеспечении водой столицы. Использование современной техники позволит нам провести первую за полвека очистку водохранилища и сделать это эффективно", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

12 мая 2025 года вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал, что в Астане реализуют три масштабных проекта, чтобы предотвратить дефицит воды в будущем.