Впервые за 40 лет в Казахстане начали очистку ключевого водного объекта
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 26 июня 2025 года, выступили с интересной и хорошей новостью. По данным специалистов, в Жамбылской области началась первая за 40 лет очистка Фурмановского обводного канала, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, эти работы необходимы для улучшения подачи воды реки Шу в Созакский район Туркестанской области.
Также сказано, что завершить очистку и начать направлять воду по каналу планируется уже в этом году.
Далее приведены данные о стратегически важном объекте.
Пропускная способность Фурмановского обводного канала – 45-50 кубометров в секунду, длина – 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.
"Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно сбрасывает из Тасоткельского водохранилища около 200 млн кубометров воды для поддержания экосистемы Созакского района. Очистка позволит повысить эффективность этих сбросов и впервые за 40 лет начать использовать канал по его прямому назначению. Улучшится водоснабжение расположенных вдоль канала населенных пунктов".Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов
В заключительной части сказано, что проводимые на объекте работы находятся под пристальном контролем ведомства.
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