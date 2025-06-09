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Общество

Казахстан не исключает возможности ужесточения требований при пересечении границы для россиян

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 16:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 9 июня 2025 года высказался по введению новых требований при пересечении российской границы, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что недавно российская сторона ввела новые требования по пересечению границы.

"Все подробности были опубликованы на сайте нашего посольства в Москве. Неоднократно это было опубликовано в СМИ, поэтому гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало", – добавил он.

Он добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.

"Мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультации с нашим госорганами, поэтому в дальнейшем я более подробно скажу", – подчеркнул Айбек Смадияров.

Он также подчеркнул, что это простые миграционные требования, которые есть у многих стран.

"Почему-то в заголовках используют, что Россия вводит визовый режим. Хотел бы сказать, что у нас с Россией безвизовый режим, он и остается. Прошу СМИ, не надо будоражить население неправильными заголовками и неправильной трактовкой вопроса. Это всего лишь требование по пересечению границы. Точно так же при пересечении нашей границы у каждого посетителя нашей страны снимается биометрия, и это нормально. Почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому", – резюмировал официальный представитель МИД.

10 апреля 2025 года сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все иностранные граждане перед въездом в страну будут заполнять цифровой профиль.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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