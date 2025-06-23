#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Общество

МИД Казахстана о нововведении на границе с Россией: Особых жалоб не поступало

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 16:51 Фото: pxhere
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 23 июня 2025 года высказался о новых требованиях при пересечении границы России, а также прокомментировал введение зеркальных мер для россиян, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном введении зеркальных мер в отношении граждан России, официальный представитель МИД сообщил, что на данный момент новой информации по этому вопросу нет – в настоящее время продолжаются консультации.

"Особых жалоб на границе с Россией не поступало. Наши граждане продолжают ездить. Как я уже говорил ранее, это всего лишь одна из мер при пересечении границы. Некоторые СМИ сообщили, что вводится визовый режим, но это не так. Точно такую же практику применяем и мы, и, например, Южная Корея. Когда к нам въезжают, миграционные власти также выдвигают свои требования. Каждая страна имеет право устанавливать такие условия", – озвучил Смадияров. 

10 апреля 2025 года сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все иностранные граждане перед въездом в страну будут заполнять цифровой профиль. 

Уже 9 июня 2025 года Смадияров высказался по введению новых требований. Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сильная жара до +40°C: в "Казгидромете" назвали регионы
Общество
18:09, Сегодня
Сильная жара до +40°C: в "Казгидромете" назвали регионы
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Общество
17:15, Сегодня
Отмену рейсов на Ближний Восток продлила казахстанская авиакомпания
Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД
Общество
17:01, Сегодня
Ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан, рассказали в МИД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: