МИД Казахстана о нововведении на границе с Россией: Особых жалоб не поступало

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 23 июня 2025 года высказался о новых требованиях при пересечении границы России, а также прокомментировал введение зеркальных мер для россиян, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном введении зеркальных мер в отношении граждан России, официальный представитель МИД сообщил, что на данный момент новой информации по этому вопросу нет – в настоящее время продолжаются консультации.



"Особых жалоб на границе с Россией не поступало. Наши граждане продолжают ездить. Как я уже говорил ранее, это всего лишь одна из мер при пересечении границы. Некоторые СМИ сообщили, что вводится визовый режим, но это не так. Точно такую же практику применяем и мы, и, например, Южная Корея. Когда к нам въезжают, миграционные власти также выдвигают свои требования. Каждая страна имеет право устанавливать такие условия", – озвучил Смадияров.

10 апреля 2025 года сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все иностранные граждане перед въездом в страну будут заполнять цифровой профиль.

Уже 9 июня 2025 года Смадияров высказался по введению новых требований. Он также попросил казахстанцев заранее изучить новые требования по пересечению границы и добавил, что Казахстан изучает возможность введения зеркальных мер.