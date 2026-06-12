#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Учить казахский язык бесплатно смогут астанчане

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:22 Фото: pexels
В Астане открывают бесплатные курсы казахского языка, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы 12 июня 2026 года рассказали, что Управление по развитию языков и архивного дела совместно с КГУ "Руханият" организуют бесплатные курсы казахского языка.

Важное:

  • Прием заявок начнется 1 июля 2026 года.
  • Курс стартует 3 августа.
  • Формат обучения: офлайн и онлайн.
  • Занятия будут проходить три раза в неделю.
  • В конце курса выдается специальный сертификат.

Зарегистрироваться на курс можно по адресу: улица Бейбитшилик, 9, кабинет 209. Контактные телефоны: +7 (7172) 24-90-52; +7 707 497 71 43.

Как выяснилось недавно, казахский язык вошел в число самых быстрорастущих на платформе ChatGPT, разработанной OpenAI.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Платная парковка в Алматы
16:13, Сегодня
Алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно
Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка
10:33, 08 августа 2023
Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка
Казахский язык, государственный язык РК
11:46, 04 августа 2025
Бесплатные курсы казахского языка: когда и где жители Астаны могут на них записаться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков
17:51, Сегодня
Казахстан и Узбекистан на Кубке мира: Оралбай и Аккалыков против чемпионов мира
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
17:37, Сегодня
Казахстанские футбольные судьи разобрали спорные эпизоды КПЛ и видеоматериалы УЕФА
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
17:22, Сегодня
Ангелина Лукас высказалась о миллионных затратах на подготовку казахстанских шахматисток
Елена Рыбакина
17:18, Сегодня
Рыбакина совершила камбэк и взяла реванш у Марии на крупном турнире в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: