Учить казахский язык бесплатно смогут астанчане

В Астане открывают бесплатные курсы казахского языка, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы 12 июня 2026 года рассказали, что Управление по развитию языков и архивного дела совместно с КГУ "Руханият" организуют бесплатные курсы казахского языка.

Важное:

Прием заявок начнется 1 июля 2026 года.

Курс стартует 3 августа.

Формат обучения: офлайн и онлайн.

Занятия будут проходить три раза в неделю.

В конце курса выдается специальный сертификат.

Зарегистрироваться на курс можно по адресу: улица Бейбитшилик, 9, кабинет 209. Контактные телефоны: +7 (7172) 24-90-52; +7 707 497 71 43.

Как выяснилось недавно, казахский язык вошел в число самых быстрорастущих на платформе ChatGPT, разработанной OpenAI.