Учить казахский язык бесплатно смогут астанчане
Фото: pexels
В Астане открывают бесплатные курсы казахского языка, сообщает Zakon.kz.
В акимате столицы 12 июня 2026 года рассказали, что Управление по развитию языков и архивного дела совместно с КГУ "Руханият" организуют бесплатные курсы казахского языка.
Важное:
- Прием заявок начнется 1 июля 2026 года.
- Курс стартует 3 августа.
- Формат обучения: офлайн и онлайн.
- Занятия будут проходить три раза в неделю.
- В конце курса выдается специальный сертификат.
Зарегистрироваться на курс можно по адресу: улица Бейбитшилик, 9, кабинет 209. Контактные телефоны: +7 (7172) 24-90-52; +7 707 497 71 43.
Как выяснилось недавно, казахский язык вошел в число самых быстрорастущих на платформе ChatGPT, разработанной OpenAI.
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