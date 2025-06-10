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Общество

Минтруда предлагает отменить обязательное уведомление работодателей о проверках

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:03 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 июня 2025 года на заседании правительства озвучила предложение усилить эффективность инспекционной деятельности, отказавшись от предварительного уведомления о проверках работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Жакупова отметила, что министерством предлагается отказаться от обязательного уведомления работодателя о проверках, предоставление полномочий по приостановке работы при выявлении угроз жизни, а также отказаться от ограничивающих проверочных листов при внеплановых проверках.

"Данные инициативы направлены на устранение формального подхода и повышение эффективности инспекционной деятельности. Соответствующие поправки в законодательство находятся в стадии согласования", – озвучила министр.

Она подчеркнула, что механизмы обеспечения охраны труда не стоят на месте и в ряде случаев требуют оперативного реагирования и принятия незамедлительных решений.

"Отдельные положения Предпринимательского кодекса, касающиеся обязательного анализа регуляторного воздействия и согласований с НПП "Атамекен", ограничивают возможность быстрого реагирования. Министерством подготовлены предложения по правовой оптимизации процедур в случаях, связанных с рисками для жизни и здоровья работников", – сказала Светлана Жакупова.

Отдельной проблемой является использование проверочных листов при внеплановых проверках.

"Мы разделяем необходимость их применения при плановых проверках, но при внеплановых – в случаях поступления обращений от работников и профсоюзов – такая практика ограничивает действия государственных инспекторов труда. Если нарушение, на которое указывает работник, не включено в утвержденный проверочный лист, инспектор не имеет права принять меры. А охватить абсолютно все ситуации проверочными листами невозможно. В этой связи министерством также подготовлены соответствующие поправки", – дополнила Светлана Жакупова.

Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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