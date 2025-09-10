В Минтруда придумали, как бороться с зарплатами "в конвертах"

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса 10 сентября 2025 года рассказала, как будут бороться с недобросовестными работодателями, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда отметила, что подготовлен законопроект, который предусматривает декларацию трудовых взаимоотношений.

"Мы радовались, когда Министерство финансов шло на декларирование трудовых доходов, и тогда нам бы не пришлось принимать какие-то меры. Мы бы уже прозрачно видели доходы, если были бы ущемления в отношении работников по невыплате этой зарплаты. Но сегодня законопроект подготовлен, направлен в госорганы, и он предполагает декларацию штатного расписания", – сообщила Светлана Жакупова.

Отмечается, что в проекте приняли участие в пилотном режиме порядка 20-25 крупных организаций, которые задекларировали свои штатные расписания.

"Мы предполагаем, что данная мера позволит обеспечить справедливое распределение чистой прибыли среди предприятий. Потому что у нас есть факты, когда производительность труда не выросла, а зарплата выросла. Это уже идет против законов экономики. И у нас это все отслеживается в автоматическом режиме, и уже "красные" зоны подаются инспекторам, чтобы они работали с работодателями. Эти инструменты готовы и работают в жизни", – заверила министр.

К слову, внимание инспекторов будут привлекать также ситуации, когда, например, человек работает инженером-механиком, но получает 85 тыс. тенге.

"Это уже явно видно, что предприятие ушло "в тень", чтобы не платить налоги, не делать большие социальные отчисления, выдает деньги в конверте", – подчеркнула Светлана Жакупова.

Ранее глава Минтруда сообщила, что по Казахстану 329 граждан получают зарплату в размере менее 85 тыс. тенге.