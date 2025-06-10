Более 445 тысяч рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 июня 2025 года на заседании правительства рассказала, что каждый пятый несчастный случай на производстве – со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По данным министра, в 2024 году от несчастных случаев пострадали 1 408 человек, в том числе 202 – со смертельным исходом.

"Более 445 тыс. рабочих мест по-прежнему классифицируются как вредные или опасные. Профессиональная утрата трудоспособности установлена у 15 976 граждан, включая 8 204 по профессиональным заболеваниям и 7 771 по производственным травмам. Эти цифры свидетельствуют о необходимости дальнейшего системного обновления подходов в сфере охраны труда", – озвучила она.

Она отметила, что охрана и обеспечение безопасности труда на сегодняшний день является одним из важнейших направлений государственной политики.

"Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость трагедий на производстве и поручил усилить требования к обеспечению промышленной и трудовой безопасности. Каждый несчастный случай должен становиться предметом тщательного анализа, с обязательной персональной ответственностью должностных лиц", – дополнила Светлана Жакупова.

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