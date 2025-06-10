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Общество

Оружие, взрывчатки, экипировка: к казахстанцам обратилось МВД

МВД, казахстанцы, обращение, оружие, взрывчатки, экипировка, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 12:53 Фото: YouTube/mvdkontent
В Казахстане cо 2 по 6 июня 2025 года сотрудниками министерства внутренних дел страны проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қару". Итогами ОПМ сегодня, 10 июня, поделилась пресс-служба МВД, сообщает Zakon.kz.

По итогам ОПМ "Қару":

  • из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тыс. патронов и шесть взрывных устройств;
  • обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами;
  • изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты;
  • добровольно сдано 87 единиц оружия.
"Проверкой охвачено свыше 29 тыс. владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечены к административной ответственности. Сотрудниками полиции проверено более 10 тыс. крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия", – сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Он, обращаясь к казахстанцам, напомнил, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

"Призываем граждан проявлять сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения", – отметил Канат Нурмагамбетов.

В пресс-службе также отметили, что работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов осуществляется министерством внутренних дел на системной основе.

3 июня 2025 года в Алматы сотрудники УБОП ДП города совместно с КНБ и прокуратурой провели операцию, в ходе которой задержали группу вымогателей. Их подозревают в физическом насилии и угрозах иностранцу, в его незаконном удерживании и хищении около 5 млн тенге. У задержанных изъяли 7 единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, наркотики. Заведено уголовное дело.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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