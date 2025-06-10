Группу вымогателей задержали в Алматы

Фото: Zakon.kz

Операцию УБОП ДП Алматы совместно с КНБ и прокуратурой провели 3 июня. Задержанных подозревают в физическом насилии и угрозах иностранцу, в его незаконном удерживании и хищении около 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба МВД РК, у задержанных изъяли 7 единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, наркотики. Заведено уголовное дело. "Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом", – добавил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс. Ранее сообщалось, что псевдоблогера из Актобе отправили в СИЗО.

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