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Общество

Группу вымогателей задержали в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 08:58 Фото: Zakon.kz
Операцию УБОП ДП Алматы совместно с КНБ и прокуратурой провели 3 июня. Задержанных подозревают в физическом насилии и угрозах иностранцу, в его незаконном удерживании и хищении около 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба МВД РК, у задержанных изъяли 7 единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, наркотики. Заведено уголовное дело.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом", – добавил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что псевдоблогера из Актобе отправили в СИЗО.

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Аксинья Титова
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