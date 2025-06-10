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Общество

Активизировались работы по озеленению Туркестана

Работы по озеленению Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:22 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Рабочий день заместителя акима области Нурбола Турашбекова начался с обхода зеленых зон. Весной участок вдоль дороги в сторону нового аэропорта был дополнен около 8 тысячами саженцев.

На участке проведена инвентаризация системы капельного полива, началась замена вышедших из строя элементов. Проверялось выполнение поручений по регулировке труб и очистке каналов, оценивалась работа ответственных лиц.

Зеленый пояс протяженностью 11 километров орошается через 7 насосов. Для улучшения почвы и дополнительного полива молодых саженцев закреплено 5 тракторов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Состояние зеленых насаждений в промпарке также находится под контролем специалистов. Этот район обеспечен дежурным транспортом для откачки воды.

Для решения вопроса подачи воды к посадкам вдоль трассы к новому аэропорту с восточно-северной стороны участка построен искусственный пруд с особым бассейном для сбора воды. Вода доставляется по системе капельного полива через 3 центральных насоса.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Нурбол Турашбеков утвердил специальное расписание на летний сезон по уходу за зелёными насаждениями и поручил организовать дежурства. Также он отметил необходимость корректировки времени полива деревьев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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