Восемь тонн старых шин выбросили вдоль трассы в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские установили гражданина, выбросившего около 8 тонн отходов вдоль международной автомобильной дороги Западная Европа – Западный Китай, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, местный житель оставил непригодные для использования шины грузовых автомобилей на территории шиномонтажного центра.

"По выявленному факту в отношении нарушителя приняты административные меры. В дальнейшем около 8 тонн старых шин погрузили в специальный грузовой автомобиль и вывезли на специально отведенный мусорный полигон, где выгрузили в надлежащем месте", – говорится в сообщении.

Полиция призвала граждан и предпринимателей ответственно относиться к окружающей среде, соблюдать требования чистоты и благоустройства.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы обратились с предупреждением о том, что на первый взгляд безобидное знакомство в интернете может закончиться ограблением.