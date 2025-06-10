Какие проблемы протезирования существуют в Казахстане

Гендиректор ТОО "НТП Kazecotech" Владимир Андреев 10 июня 2025 года в Сенате рассказал о проблемах протезирования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что главный недостаток – несовершенство законодательства, где приоритет отдан низкой цене, а не к индивидуальному подходу и качеству изделий.

"У нас зачастую используются устаревшие технологии, некачественные бывшие в употреблении комплектующие материалы, что позволяет играть на демпинг и снижать цены. В итоге страдают люди", – сказал Владимир Андреев.

Он пояснил, что действующий механизм финансирования протезирования не учитывает индивидуальные потребности населения.

"Многие ходили к стоматологам и делали коронки. Представьте себе, типовую коронку стоматолог будет с помощью молотка и зубила пациенту насильно подгонять, но у нас так происходит по факту. Протезы верхних и нижних конечностей в сотни раз сложнее, чем коронка. Если там зуб – твердое вещество, то здесь мы имеем дело с мягкой плотью. Но этого не учитывают", – отметил Владимир Андреев.

Он сообщил, что помимо поточного шаблонного изготовления протезов надо предусмотреть индивидуальные заказы под потребности конкретного человека с учетом его физических и психологических особенностей: рост, вес, характер заболевания и так далее. Владимир Андреев предложил внести изменения в Социальный кодекс и нормативные акты Министерства труда.

С 2022 года в Казахстане началось изготовление протезов верхних и нижних конечностей по лучшим мировых технологиям. В Астане за последние три года протезы получили сотни людей, включая членов параолимпийской сборной и чемпиона Ербола Хамитова. Обычно психологическая и моральная подготовка по переходу на протезы длится до 6 месяцев.

"На этой неделе поставили человека, у которого нет двух конечностей. Четыре с лишним года лежал. Он пошел. Надо это видеть, его лицо", – рассказал глава компании.

Ранее причины ампутаций конечностей назвал казахстанский ученый.

