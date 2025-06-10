Причины ампутаций конечностей назвал казахстанский ученый

Заместитель директора по контролю и качеству медицинских услуг, мониторинга и анализа Национального научного центра травматологии и ортопедии Ержан Искаков 10 июня 2025 года в Сенате назвал распространенные причины ампутаций конечностей, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что наиболее распространенными причинами ампутации в мире сегодня являются сосудистые и диабетические осложнения. В странах с высоким уровнем доходов до 70-80% всех ампутаций нижних конечностей происходят именно по этим причинам.

"По сведениям Международной диабетической федерации, пациенты с диабетом имеют в 15-40 раз более высокий риск ампутации, чем люди без этого заболевания. Однако в странах с низким и средним уровнем дохода картина существенно отличается. Здесь основную долю ампутаций составляют травматологические повреждения, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, производственными травмами и военными конфликтами", – сказал Ержан Искаков.

Ученый добавил, что дополнительную категорию составляют ампутации, вызванные злокачественными опухолями, прежде всего костной ткани. По информации американского онкологического общества, такие случаи составляют от 5 до 10% от общего числа всех ампутаций.

В 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 3175 ампутаций конечностей, при этом наибольшую долю составили ампутации нижних конечностей. По региональному распространению наибольшее количество ампутаций зафиксировано в Карагандинской области – 462 случая, в Туркестанской области – 344, в Акмолинской области – 342 и в Алматы – 233.

Первое место среди причин ампутаций занимают заболевания эндокринной системы (27,7%), затем следуют болезни кожи и подкожной клетчатки (24,5%) и болезни системы кровообращения (22,5%). Также 15% ампутаций связаны с травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних факторов, а порядка 7% – с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 82,8 тыс. человек, или 86,9% от общего числа нуждающихся, охвачены протезно-ортопедической помощью.