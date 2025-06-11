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Экономика и бизнес

Проблемы экспорта казахстанской органической продукции назвал эксперт

Зерно, пшеница, посев, сбор зерна, урожай, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:55 Фото: akorda.kz
Представитель ТОО "Диқаншы" Станислав Измоденов 11 июня 2025 года в Мажилисе назвал проблемы экспорта казахстанской органической продукции, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что органическая продукция из Казахстана успешно конкурирует по качеству с европейской, но слабым местом остается логистика. На данный момент в Казахстане выделяют субсидии на логистику в Афганистан, Китай и в порты для дальнейшей транспортировки.

"Однако в Европу субсидии не предусмотрены. Стоимость поставки в Европу постоянно растет. Если мы хотим стабильно развивать экспорт органической продукции в Европу, то необходимо ввести хотя бы частичную компенсацию логистических затрат", – предложил Станислав Измоденов.

По словам спикера, еще одна проблема – это экспортная пошлина на подсолнечник, которая составляет 20% от таможенной стоимости. Налог одинаково применяется к обычному и органическому сырью. Это мешает вывозу органической семечки, ее доля составляет менее 1% от общего экспорта подсолнечника.

"Считаем, что органическая продукция должна иметь отдельный подход, например, снижение или полное исключение пошлины. Это позволит сохранить мотивацию фермеров и переработчиков для дальнейшей работы в этом затратном и экологически важном секторе", – сказал Станислав Измоденов.

Он добавил, что на внутреннем рынке органики на сегодня фермеры сталкивается с парадоксом. Они выращивают качественную органическую пшеницу, но из-за того, что в Европе есть перенасыщение, вся она остается в Казахстане и продается по сниженным ценам. Хотя органическая пшеница требует больше затрат и усилий. В результате фермеру просто невыгодно ее выращивать.

"Из-за этого считаем, что необходимо развивать внутренний рынок через господдержку. Необходимо просвещение потребителей, продвижение органического питания в детских садах, школах и больницах. Это помогло бы не только фермерам, но и обществу в целом", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что маркировку органической продукции введут в Казахстане.

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Бауыржан Муканов
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