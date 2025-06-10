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Общество

Сколько казахстанцев получили протезно-ортопедическую помощь

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:43 Фото: freepik
Руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нурдаулет Толеев 10 июня 2025 года в Сенате сообщил, что в Казахстане 82,8 тыс. человек, или 86,9% от общего числа нуждающихся, охвачены протезно-ортопедической помощью, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что с 2021 года лица с инвалидностью имеют право самостоятельного выбора производителей и поставщиков технических средств и услуг реабилитации, в том числе протезно-ортопедической помощи, посредством портала социальных услуг.

"На сегодня на портале зарегистрировано 313 поставщиков протезно-ортопедических изделий. В Казахстане шесть крупнейших поставщиков протезно-ортопедической помощи. Это Республиканский протезно-ортопедический центр, ТОО "Medicare International", ТОО "Восточно-Казахстанский областной протезно-ортопедический центр", Общественное объединение инвалидов "Көгершін", ТОО "Ortoport" и ТОО "Ортопрот", – сказал Нурдаулет Толеев.

Ежегодно нуждающимся гражданам предоставляется свыше 70 тыс. единиц изделий. В 2024 году доля обеспеченных составила 87% от общего числа нуждающихся в указанных средствах.

"Финансирование осуществляется за счет средств местных исполнительных органов, а с 2020 года выделяются трансферты из республиканского бюджета. В 2024 году на обеспечение протезно-ортопедической помощью из республиканского бюджета было выделено 172,5 млн тенге, в текущем году – 182,3 млн тенге", – отметил Нурдаулет Толеев.

В Казахстане проживает порядка 737 тыс. человек с инвалидностью, из них 95,3 тыс. человек нуждаются в протезно-ортопедической помощи.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте грабителей, избивших таксиста с инвалидностью, отправили в тюрьму. 

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Бауыржан Муканов
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