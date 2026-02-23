Более 2 млн тенге взыскала жительница Шымкента за некачественный протез

Жительнице Шымкента с инвалидностью компенсируют ущерб за некачественный протез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Otyrar.kz", в межрайонном суде по гражданским делам рассмотрели иск женщины с инвалидностью к общественному объединению инвалидов о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

"Женщина больше 12 лет получала у ответчика протез ноги. Однако протез и дополнительный протез, выданные в 2025 году, буквально за два месяца пришли в негодность. Они причинили вред здоровью, создали трудности в передвижении", – рассказали в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск частично. Учитывая, что женщине в дальнейшем для полноценной жизни необходимо приобрести качественный протез, взыскал с ответчика материальный ущерб в размере чуть больше 1 млн тенге. Также, приняв во внимание перенесенный истцом стресс и дискомфорт, суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

