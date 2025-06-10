Ветер до 20 м/с и град: Астану, Шымкент и Алматы ждет опасная погода

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С 11 по 13 июня 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана, не смотря на дожди с грозами, ожидается высокая температура воздуха. С таким заявлением выступили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, град. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.

13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла. Прогноз погоды по Алматы 11 июня: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20-22, днем 27-29 тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 11 июня: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. При грозе порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.

12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.

13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла. Синоптики уже отмечали, что предстоящие дни Казахстан будет ощущать влияние южного циклона. С прогнозом погоды по стране на 10, 11 и 12 июня 2025 года, можно ознакомиться про этой ссылке.



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