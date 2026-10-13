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Общество

Снегопад, дожди, туман и пыльная буря обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 14 октября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:17 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую среду, 14 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан надвигаются снегопад, дожди, туман и пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона сохранится лишь на северо-западе, юге и в центре страны.

"На большей части территории Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются усиление ветра, туман, на западе – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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