Снегопад, дожди, туман и пыльная буря обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 14 октября 2026 года

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую среду, 14 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан надвигаются снегопад, дожди, туман и пыльная буря, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона сохранится лишь на северо-западе, юге и в центре страны.

"На большей части территории Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются усиление ветра, туман, на западе – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей;

– в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

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