#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
508.42
580.72
6.48
Общество

В Акмолинской области открыли медучреждения, построенные на возвращенные активы

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 08:54 Фото: pixabay
11 июня 2025 года в Акмолинской области открыли два учреждения здравоохранения – врачебную амбулаторию в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, объекты построены за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На эти цели из Специального государственного фонда было выделено порядка 295 млн тенге.

Врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района обслуживает более 2 тыс. жителей из близлежащих сел: Елток, Койгельды, станции Бабатай и 42 разъезда.

Здание площадью 450 кв. м рассчитано на 45 посещений в смену и полностью оснащено современным оборудованием, включая аппарат ЭКГ, дефибрилляторы, оборудование для физиотерапии и реабилитации. Это позволит повысить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района предназначен для оказания медицинских услуг около 1 тыс. человек из сел Алтынды, Алаколь, Жанаталап, Елтай и Боярка. Объект также оснащен современным оборудованием.

В открытии медицинских учреждений приняли участие заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Ранее на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в Шымкенте специалистами были озвучены тревожные цифры: 52% граждан страны, умирающих от рака, это люди трудоспособного возраста, в том числе 10% – женщины репродуктивного возраста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Об ошибочном толковании некоторых норм Трудового кодекса РК
Общество
11:00, Сегодня
Об ошибочном толковании некоторых норм Трудового кодекса РК
Сотни казахстанцев погорели на электросамокатном "бизнесе" из США: ущерб 197 млн тенге
Общество
10:31, Сегодня
Сотни казахстанцев погорели на электросамокатном "бизнесе" из США: ущерб 197 млн тенге
Мажилис принял закон об амнистии: кого освободят, а кому сократят сроки
Общество
10:23, Сегодня
Мажилис принял закон об амнистии: кого освободят, а кому сократят сроки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: