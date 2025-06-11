В Акмолинской области открыли медучреждения, построенные на возвращенные активы

11 июня 2025 года в Акмолинской области открыли два учреждения здравоохранения – врачебную амбулаторию в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, объекты построены за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На эти цели из Специального государственного фонда было выделено порядка 295 млн тенге.

Врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района обслуживает более 2 тыс. жителей из близлежащих сел: Елток, Койгельды, станции Бабатай и 42 разъезда.

Здание площадью 450 кв. м рассчитано на 45 посещений в смену и полностью оснащено современным оборудованием, включая аппарат ЭКГ, дефибрилляторы, оборудование для физиотерапии и реабилитации. Это позволит повысить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района предназначен для оказания медицинских услуг около 1 тыс. человек из сел Алтынды, Алаколь, Жанаталап, Елтай и Боярка. Объект также оснащен современным оборудованием.

В открытии медицинских учреждений приняли участие заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Ранее на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в Шымкенте специалистами были озвучены тревожные цифры: 52% граждан страны, умирающих от рака, это люди трудоспособного возраста, в том числе 10% – женщины репродуктивного возраста.