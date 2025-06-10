Ядерная медицина – новая надежда для онкологических больных

На выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК в Шымкенте специалистами были озвучены тревожные цифры – 52% граждан страны, умирающих от рака, это люди трудоспособного возраста, в том числе 10% – женщины репродуктивного возраста, сообщает Zakon.kz.

Печальная статистика усугубляется ежегодным ростом онкологических заболеваний в стране на 6-7%. Пока статистика на 2025 год не озвучена, но на конец 2024 в Казахстане контингент онкологических пациентов составлял свыше 230 тысяч человек. Каждый год в Казахстане фиксируется порядка 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а от рака ежегодно умирают более 12 тысяч человек.

Негативная тенденция, на фоне общемировой обеспокоенности высокой смертностью от рака, заставляет правительство страны принимать комплексные меры для сохранения здоровья нации, а медицинскую общественность искать альтернативные и эффективные пути борьбы со смертельным недугом. В этом контексте Казахстан делает ставку на инновационные и прорывные технологии в медицине. Одной из них, безусловно, является такая стремительно развивающаяся область науки, как ядерная медицина.





Ядерная медицина существует на стыке физики, химии и медицины и начала активно развиваться в XX столетии. Она тесно связана с открытием радиоактивности, а также изобретением методов лечения и диагностики при помощи радиоактивных изотопов.





Несмотря на существующие позитивные изменения общей картины заболеваемости, онкологическая загруженность центральноазиатского региона все же остается высокой. К слову, в 2022 году, по данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), самый высокий рост заболеваемости раком в год и число новых выявленных случаев отмечено в Казахстане и Узбекистане, тогда как в Таджикистане и Кыргызстане эти цифры были в пять-шесть раз меньше.

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Возможно, такой разрыв связан с разным уровнем охвата населения профилактическими обследованиями и раннего выявления злокачественных новообразований. В этом ключе ядерная медицина является перспективной областью, за которой скрывается огромный потенциал и новые точки роста.

Ядерная медицина использует радиофармацевтические препараты для ранней диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний даже на поздних стадиях. Таким образом, препараты нового поколения дают шанс на увеличение продолжительности жизни.

Казахстан – региональный лидер в развитии ядерной медицины. С 1957 года в стране функционирует Институт ядерной физики Министерства энергетики. Кроме того, работают специализированные центры, такие как КазНИИОР, Республиканский диагностический центр и MIG Qazaqstan в Алматы, Астане, Шымкенте и Семее. В феврале 2025 года в республике была утверждена национальная программа развития ядерной медицины.

Предвосхищая новый исторический этап, в ноябре прошлого года в Казахстане произошло знаковое событие. В стенах больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК впервые была проведена радионуклидная терапия болевого синдрома при костных метастазах злокачественных новообразований с использованием уникального российского радиофармпрепарата "Самарий, 153Sm Оксабифор".

Главная его особенность в том, что он блокирует распространение костных метастаз при раках предстательной, молочной железы и легкого, гораздо легче переносится больными, не требует длительного нахождения в стационаре, а также действует прицельно, накапливаясь только в пораженных участках организма. Важен и противоболевой эффект Самария, который положительно отражается на психоэмоциональном состоянии людей и способствует повышению качества жизни пациентов.

Врач-онколог центра ядерной медицины больницы Медицинского центра УДП РК Куанткан Жабагин – один из тех, кто участвовал в лечении российским препаратом первых двух казахстанских женщин с раком молочной железы с множественными костными метастазами. По его словам, эта технология имеет высокий паллиативный эффект и существенно снижает болевой синдром у онкобольных. При костных метастазах сильнейшая боль ограничивает движение, ухудшает общее психологическое состояние и качество жизни. Чаще всего больным уже не помогают анальгетики – таблетки или обезболивающие уколы. У некоторых таких препаратов возникает ряд побочных эффектов.

Фото: из личного архива Куанткана Жабагина

Однако, на фоне применения "Самария 153" оксабиформа, женщины, которые находились на постельном режиме, смогли сидеть, передвигаться, у них наблюдалось значительное улучшение сна и настроения, появился аппетит, остановилась потеря веса. Пациентки отмечали снижение болевого синдрома на 70-80%. Курс приема препарата ведется строго под наблюдением врачей и в индивидуальных дозировках. Лекарство вводится один раз в три месяца, и период лечения может составлять от года до полутора лет.

"Изначально думали, что "Самарий 153" оксабифор обладает способностью только обезболивать пациентов, но последние научные исследования показали, что препарат убивает костные метастазы, поэтому есть большая вероятность, что их количество будет уменьшаться, что приведет к снижению болевого синдрома. Таким образом, препарат способен облегчить самочувствие и улучшить качество жизни. Мы даем возможность даже тем пациентам, которые прекратили лечение из-за тяжелых побочных эффектов традиционной химиотерапии, немножко прийти в себя и дальше продолжить бороться с недугом", – говорит онколог.

Специалист отмечает, препарат демонстрирует высокую эффективность в сочетании с основным лечением. Как показала практика, он обладает обезболивающим и паллиативным эффектом. К примеру, при раке молочной железы требуется специфическое лечение – таргетная химиотерапия. Наравне с этими методами используется лечение костных метастаз Самарием.

"Я надеюсь, наши труды и усилия оправдаются, и мы продолжим принимать пациентов на лечение. Так как эта технология еще не внедрена в Казахстане, наша больница не может бесплатно принимать людей. Мы утвердили тариф и расчеты. В год пациенту нужно четыре курса, через каждые три месяца. Прикрепленным к нашей больнице пациентам такая процедура – бесплатная. Мы написали большой научный грант, чтобы дать возможность и другим гражданам нашей страны, которым нужна эта технология, также получать лечение на безвозмездной основе. В мире этот препарат давно используется, в том числе в России уже 20 лет, это не является научным открытием, просто мы позже ее внедряем, и первой, кто внедрил эту технологию в Казахстане, оказалась Президентская больница".

Согласно опыту ближайших соседних стран – России, Узбекистана и Азербайджана – результаты лечения препаратом отражаются в положительных отзывах пациентов, и они специально выезжают на лечение из Казахстана в Россию или Узбекистан. Однако начало широкого применения "Самария" для диагностики и лечения онкопациентов в самом Казахстане значительно облегчит состояние больных, им не придется тратить драгоценное время на дорогу и нести дополнительные финансовые затраты.

Врачи уверены, что этот инновационный подход, разработанный в научных центрах госкорпорации "Росатом", серьезно повышает шансы пациентов с тяжелыми формами рака и вносит ощутимый вклад в медицинский прогресс. Применение новейших радионуклидных методов лечения онкологических заболеваний в Казахстане станет ярким примером интеграции традиционной и ядерной медицины, повысит компетенцию медицинских работников, которые научатся правильно подбирать дозировки для каждого индивидуального случая, а также весьма расширит рынок высокотехнологичных медицинских услуг.

Стоит отметить, что "Росатом" входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков изотопной продукции для ядерной медицины. На 14 предприятиях применяют реакторный, циклотронный, генераторный, электромагнитный, газоцентрифужный и другие методы для производства более чем 300 различных изотопов. По некоторым из них "Росатом" является единственным производителем в мире. Ежегодно в России и мире проводится около двух с половиной миллионов диагностических и терапевтических процедур с использованием изотопов, которые поставляются в 50 стран мира.

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