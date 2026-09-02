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Общество

Что изменилось в Трудовом кодексе

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 14:30 Фото: unsplash
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG." на тему: "Поговорим о некоторых изменениях в Трудовой кодекс РК".

В программе:

  • "Сюрпризы" в актах работодателя.
  • Права работника на неприкосновенность частной жизни (субъекты противодействия коррупции, антикоррупционные ограничения, ограничения при расторжении трудового договора).
  • Заключение гражданско-правового или трудового договора.
  • Двойной эффект после внесения изменений в сроке трудового договора (определенный срок п.п. 2) п. 1 ст. 30 ТК РК).
  • Изменения против работника в случае ухудшения состояния здоровья работника и отсутствии вакансии для временного перевода.
  • Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.п. 13) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК.
  • Степень раскаяния работника при наложении дисциплинарного взыскания.
  • Как оформить совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника.
  • Порядок оформления и оплаты предсменного обязательного медицинского осмотра.
  • Технический инспектор по охране труда: кто и зачем?

Ведущая: Гилёва Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК и Верховного суда РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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