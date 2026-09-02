Что изменилось в Трудовом кодексе
Фото: unsplash
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG." на тему: "Поговорим о некоторых изменениях в Трудовой кодекс РК".
В программе:
- "Сюрпризы" в актах работодателя.
- Права работника на неприкосновенность частной жизни (субъекты противодействия коррупции, антикоррупционные ограничения, ограничения при расторжении трудового договора).
- Заключение гражданско-правового или трудового договора.
- Двойной эффект после внесения изменений в сроке трудового договора (определенный срок п.п. 2) п. 1 ст. 30 ТК РК).
- Изменения против работника в случае ухудшения состояния здоровья работника и отсутствии вакансии для временного перевода.
- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.п. 13) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК.
- Степень раскаяния работника при наложении дисциплинарного взыскания.
- Как оформить совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника.
- Порядок оформления и оплаты предсменного обязательного медицинского осмотра.
- Технический инспектор по охране труда: кто и зачем?
Ведущая: Гилёва Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК и Верховного суда РК.
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