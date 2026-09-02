Что изменилось в Трудовом кодексе

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG." на тему: "Поговорим о некоторых изменениях в Трудовой кодекс РК".

В программе: "Сюрпризы" в актах работодателя.

Права работника на неприкосновенность частной жизни (субъекты противодействия коррупции, антикоррупционные ограничения, ограничения при расторжении трудового договора).

Заключение гражданско-правового или трудового договора.

Двойной эффект после внесения изменений в сроке трудового договора (определенный срок п.п. 2) п. 1 ст. 30 ТК РК).

Изменения против работника в случае ухудшения состояния здоровья работника и отсутствии вакансии для временного перевода.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по п.п. 13) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК.

Степень раскаяния работника при наложении дисциплинарного взыскания.

Как оформить совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника.

Порядок оформления и оплаты предсменного обязательного медицинского осмотра.

Технический инспектор по охране труда: кто и зачем? Ведущая: Гилёва Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права факультета международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, эксперт Конституционного суда РК и Верховного суда РК.

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