В Генпрокуратуре ждут решения Черногории по Дине Тансари

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев 11 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции главы фонда "НеМолчи" Динары Смаиловой (Дина Тансари), сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Дина Тансари сейчас находится в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.

"Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится", – сказал Асет Чиндалиев.

Ранее сообщалось, что Дина Тансари попросила убежища в Черногории. О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года.