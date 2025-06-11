#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Общество

В Генпрокуратуре ждут решения Черногории по Дине Тансари

Динара Смаилова (Дина Тансари), фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:30 Фото: Instagram/dinatansari
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев 11 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции главы фонда "НеМолчи" Динары Смаиловой (Дина Тансари), сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Дина Тансари сейчас находится в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.

"Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится", – сказал Асет Чиндалиев.

Ранее сообщалось, что Дина Тансари попросила убежища в Черногории. О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Депутат о верификации телефонов: Перекладывание ответственности за серый импорт на казахстанцев
Общество
12:47, Сегодня
Депутат о верификации телефонов: Перекладывание ответственности за серый импорт на казахстанцев
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Общество
12:40, Сегодня
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: в Минздраве ответили "диванным" критикам
Общество
12:37, Сегодня
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: в Минздраве ответили "диванным" критикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: