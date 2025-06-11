В Генпрокуратуре ждут решения Черногории по Дине Тансари
Фото: Instagram/dinatansari
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев 11 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции главы фонда "НеМолчи" Динары Смаиловой (Дина Тансари), сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что Дина Тансари сейчас находится в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.
"Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится", – сказал Асет Чиндалиев.
Ранее сообщалось, что Дина Тансари попросила убежища в Черногории. О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года.
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