Генпрокуратура раскрыла новые подробности по делу Дины Тансари

Из социальных сетей стало известно, что глава фонда "НеМолчи" Динара Смаилова (Дина Тансари) попросила убежища в Черногории. Информацию сегодня, 22 апреля 2025 года, подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе заявили, что в настоящее время сроки досудебного расследования по уголовному делу в Казахстане в отношении Динары Смаиловой прерваны.

"В рамках экстрадиционной процедуры 15 апреля 2025 года черногорский суд освободил Смаилову Д. Б. из-под стражи в связи с нерассмотренным ее ходатайством о предоставлении в Черногории убежища. Поскольку между Республикой Казахстан и Республикой Черногория международного договора о выдаче не имеется, решение об ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года. 5 января 2024 года МВД раскрыло новые детали по уголовным делам.

14 апреля 2025 года в соцсетях появилась информация о задержании Дины Тансари в Черногории. В Генпрокуратуре РК 15 апреля подтвердили, что главу фонда "НеМолчи" задержали, но затем отпустили.