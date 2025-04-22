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Общество

Генпрокуратура раскрыла новые подробности по делу Дины Тансари

Генпрокуратура раскрыла новые подробности по делу Дины Тансари, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 12:45 Фото: Instagram/dinatansari
Из социальных сетей стало известно, что глава фонда "НеМолчи" Динара Смаилова (Дина Тансари) попросила убежища в Черногории. Информацию сегодня, 22 апреля 2025 года, подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе заявили, что в настоящее время сроки досудебного расследования по уголовному делу в Казахстане в отношении Динары Смаиловой прерваны.

"В рамках экстрадиционной процедуры 15 апреля 2025 года черногорский суд освободил Смаилову Д. Б. из-под стражи в связи с нерассмотренным ее ходатайством о предоставлении в Черногории убежища. Поскольку между Республикой Казахстан и Республикой Черногория международного договора о выдаче не имеется, решение об ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

О том, что основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск, стало известно 27 декабря 2023 года. 5 января 2024 года МВД раскрыло новые детали по уголовным делам.

14 апреля 2025 года в соцсетях появилась информация о задержании Дины Тансари в Черногории. В Генпрокуратуре РК 15 апреля подтвердили, что главу фонда "НеМолчи" задержали, но затем отпустили.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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