Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Фото: Instagram/dinatansari
Глава проекта "НеМолчи" Дина Тансари (Смаилова) официально объявлена в розыск, сообщает Zakon.kz.
Информация о ней размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Как отмечено на сайте, розыск был начат 27 декабря 2023 года в Восточно-Казахстанской области.
Фото: qamqor.gov.kz/criminals
В начале декабря 2023 года следователи Восточно-Казахстанской области сообщили, что расследуют уголовное дело по фактам мошенничества в отношении Тансари.
По данным полиции, 16 октября 2023 года Иртышским ОП УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.
Статья 190 часть 3: Мошенничество, совершенное:
- в крупном размере;
- лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- в отношении двух или более лиц.
Тогда Тансари на странице в своем Telegram-канале 5 декабря 2023 года заявила, что фонд по-прежнему продолжает работать.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript