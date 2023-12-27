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Законодательство РК

Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск

Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск Фото: Instagram/dinatansari
Глава проекта "НеМолчи" Дина Тансари (Смаилова) официально объявлена в розыск, сообщает Zakon.kz.

Информация о ней размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Как отмечено на сайте, розыск был начат 27 декабря 2023 года в Восточно-Казахстанской области.

Основательницу фонда

Фото: qamqor.gov.kz/criminals

В начале декабря 2023 года следователи Восточно-Казахстанской области сообщили, что расследуют уголовное дело по фактам мошенничества в отношении Тансари.

По данным полиции, 16 октября 2023 года Иртышским ОП УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.

Статья 190 часть 3: Мошенничество, совершенное:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  • в отношении двух или более лиц.

Тогда Тансари на странице в своем Telegram-канале 5 декабря 2023 года заявила, что фонд по-прежнему продолжает работать.

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Анастасия Московчук
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