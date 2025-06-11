Около 5 млрд тенге планируют сэкономить за счет амнистии в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса 11 июня 2025 года рассказал, сколько может сэкономить бюджет за счет амнистии в связи с тридцатилетием Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Куспан сообщил, что в бюджете на 2025 год ежедневно на каждого осужденного предусмотрено 2900 тенге. "Поскольку амнистия будет распространятся на 15 тыс. человек, из них 4100 человек предполагается освободить из мест лишения свободы в том числе, то в год планируется сэкономить где-то порядка 5 млрд тенге. Но это предварительные расчеты", – заявил мажилисмен. Ранее сообщалось, что сегодня, 11 июня 2025 года, депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение Сената.

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