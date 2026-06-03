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Общество

Коррупционеры, насильники и пьяные водители не подпадут под амнистию в Казахстане

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 09:56 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года на пленарном заседании в первом чтении одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Также одобрены сопутствующие законопроекты.

"В рамках уголовной амнистии предлагается прекратить уголовные дела, в том числе находящиеся на рассмотрении в судах, в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, совершенные до введения в действие данного проекта закона" – сказал депутат Абзал Куспан.

Вместе с тем предлагается освободить осужденных за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства, а именно совершивших:

  • уголовные проступки и преступления небольшой тяжести;
  • преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие.

Кроме того, планируется сократить неотбытый срок наказания осужденным за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Согласно ст. 78 Уголовного кодекса РК, амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления. В частности, коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, при рецидиве преступлений, преступления, имеющие повышенную степень общественной опасности, недавно криминализированные деяния, а также лиц, осужденных заочно. Для чего проектом закона определен перечень преступлений, на которых предлагается не распространять амнистию", – добавил Куспан.

В соответствии с п. 15 ст. 476 Уголовно-процессуального кодекса РК окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осужденного.

Кроме того, законопроектом на местные исполнительные органы возлагаются задачи по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.

В рамках административной амнистии предлагается полностью освободить от административного взыскания в виде административного штрафа, наложенного за правонарушения, на:

  • физических лиц, являющихся гражданами РК;
  • субъектов предпринимательства из числа индивидуальных предпринимателей;
  • частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

Действие административной амнистии не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также наложенные за правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства.

Законопроектом также определен перечень административных правонарушений, на которых не будет распространяться амнистия.

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Ранее мы писали, что попавшие под амнистию преступники снова совершали преступления.

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Азамат Сыздыкбаев
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