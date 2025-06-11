Подпадут ли под амнистию осужденные известные личности

Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса 11 июня 2025 года рассказал, подпадут ли под амнистию известные личности, передает корреспондент Zakon.kz.

Например, у него поинтересовались, могут ли сократить сроки наказания экс-главе КНБ Кариму Масимову или экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы. В ответ депутат заявил, что закон издается Парламентом в отношении неограниченного круга лиц.

"Мы здесь не можем указывать конкретные фамилии, имена. Я могу назвать следующую категорию уголовных дел, которые не подпадают под амнистию, – это коррупционные, по ним у нас сидят 624 осужденных, террористические преступления, по ним у нас 294 осужденных. Экстремистские статьи – 96 человек, пытки – 48 человек. Также амнистия не применяется в отношении тех лиц, которые совершили рецидив. А также лица, совершившие преступления в составе ОПГ", – перечислил депутат.

Представители СМИ уточнили, значит ли это, что названные выше лица не попадают под амнистию.

В ответ депутат коротко ответил: "Да".

Ранее Асет Чиндалиев заявил, что осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев не попадает под амнистию.

11 июня 2025 года депутаты Мажилиса приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение Сената.