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Общество

Подпадут ли под амнистию осужденные известные личности

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 13:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса 11 июня 2025 года рассказал, подпадут ли под амнистию известные личности, передает корреспондент Zakon.kz.

Например, у него поинтересовались, могут ли сократить сроки наказания экс-главе КНБ Кариму Масимову или экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы. В ответ депутат заявил, что закон издается Парламентом в отношении неограниченного круга лиц.

"Мы здесь не можем указывать конкретные фамилии, имена. Я могу назвать следующую категорию уголовных дел, которые не подпадают под амнистию, – это коррупционные, по ним у нас сидят 624 осужденных, террористические преступления, по ним у нас 294 осужденных. Экстремистские статьи – 96 человек, пытки – 48 человек. Также амнистия не применяется в отношении тех лиц, которые совершили рецидив. А также лица, совершившие преступления в составе ОПГ", – перечислил депутат.

Представители СМИ уточнили, значит ли это, что названные выше лица не попадают под амнистию.

В ответ депутат коротко ответил: "Да".

Ранее Асет Чиндалиев заявил, что осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев не попадает под амнистию.

11 июня 2025 года депутаты Мажилиса приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение Сената.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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