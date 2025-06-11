Ставшая известной на весь мир башкирская группа сняла клип в Мангистау

Башкирская этно-группа "Ay Yola", которая прославилась песней "Homay", сняла клип на фоне нескольких природных достопримечательностей Мангистауской области. Артисты из Башкортостана остались под огромным впечатлением от космических пейзажей, передает Zakon.kz.

По словам организаторов поездки этно-группы в Мангистау, артисты ранее видели красоты региона в клипах других исполнителей. Поэтому была выбрана именно эта локация.

"Клип снимали в урочище Бозжыра, в долине шаров Торыш, в Кызылкупе и Бокты. Кроме того, в течение двух дней они побывали в Шакпак ата, где совершили паломничество, а также в визит-центре "Сартас", где были в восторге от обеда в юрте. К сожалению, больше достопримечательностей показать не удалось, так как график съемок был очень плотный", – говорит организатор поездки Асылбек Танбай.

Фото предоставлено организаторами поездки

В клипе, который выйдет 13 июня, будет использовано видео не только из Мангистауской области, но также из Узбекистана, Якутии и Башкортостана.

"Мы здесь впервые, нам очень понравилось в Мангистау. Вид Бозжыры, который напоминает какой-то космический пейзаж, создает впечатление, что ты побывал в какой-то другой вселенной. Это чудесное место. И это было незабываемое, удивительное и эмоциональное путешествие", – рассказал участник группы Ринат Рамазанов.

Группа "Ay Yola" была основана в 2024 году в городе Уфа. Участники группы: Ринат Рамазанов, Руслан Шайхитдинов и Адель Шайхитдинова. В 2025 году ее композиция Homay обошла в мировом чарте Shazam хит Леди Гаги Abracadabra. Подробности музыкального прошлого башкирской группы можно узнать здесь.