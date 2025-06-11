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Общество

Невестка оформила несколько кредитов на свекровь-инвалида и сбежала

инвалид по зрению, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 19:14 Фото: pixabay
В Жамбылской области инвалид по зрению стала жертвой мошенничества. Преступницей оказалась невестка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Мойынкумском районном суде, в отношении злоумышленницы вынесен приговор по факту мошенничества (ч.1 ст. 190 УК РК).

Судом установлено, что в марте 2025 года невестка, зная, что свекровь является инвалидом по зрению, оформила от ее имени несколько кредитов, после этого уехала в Алматы. Женщине удалось осуществить злодеяние под предлогом открытия электронно-цифровой подписи на имя потерпевшей.

Таким образом, невестка причинила родственнице материальный ущерб в размере 514 тыс. тенге.

Согласно материалам дела, прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

"Санкция ч.1 ст. 190 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 1000 МРП (3 932 000 тг), либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества". Пресс-служба Мойынкумского районного суда

Подсудимая признала вину в полном объеме, доказательства по делу не оспаривала. Также пояснила, что в настоящее время с потерпевшей примирилась и в связи с этим просила суд смягчить наказание.

"Приговором суда Г. признана виновной по ст. 190 ч.1 УК и осуждена к ограничению свободы сроком на один год". Пресс-служба Мойынкумского районного суда

Исходя из приговора суда, смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами стали признание вины и чистосердечное раскаяние. Также не установлено отягчающих обстоятельств.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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