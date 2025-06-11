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Общество

Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:06 Фото: АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) 11 июня 2025 года предупредило о новых схемах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, злоумышленники по месту работы людей распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

"Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц", – заявляют в агентстве.

бланк от имени АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:06

Фото: АФМ РК

Для проверки достоверности информации казахстанцам необходимо обратиться в АФМ или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

"Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", – обратились в агентстве.

Ранее Департамент полиции предупредил о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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