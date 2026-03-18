На форуме в Алматы указали на важную роль молодежи в принятии новой Конституции

Мерприятие, посвященное подведению итогов республиканского референдума, состоялось на площадке театра "Concordia" при Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова.

Форум объединил представителей общественности, молодежных организаций, экспертного и академического сообщества.

На открытии председатель маслихата города Алматы, член Комиссии по конституционной реформе, руководитель Алматинской городской общенациональной коалиции Меиржан Отыншиев поздравил аудиторию с принятием новой Конституции.

"По данным Центральной комиссии по референдуму, более 87% из проголосовавших граждан высказались за новую Конституцию. Это свидетельствует о сознательном выборе обществом стратегии обновления", – сказал спикер.

Было отмечено, что на стадии подготовки проекта новой Конституции предложения и мнения жителей Алматы не остались без внимания.

"Новая Конституция – это документ, принятый прежде всего на благо будущих поколений. То, что представители молодежи выразили свою гражданскую позицию, свидетельствует: социально-политическая культура вышла на новый уровень", – заявил Меиржан Отыншиев.

Директор Алматинского городского филиала РОО "JAIDARMAN" Ондасын Кулымбетов также поблагодарил молодежь за участие в этом важном событии.

"Каждый из нас стал участником исторических свершений. Радостно, что молодые граждане неравнодушны к будущему нашей страны и обладают глубоким чувством ответственности. Я верю, что этот исторический шаг в нашей стране проложит путь к созданию справедливого и прогрессивного Казахстана", – заявил он.

Также итоги референдума поддержали журналист Ботагоз Турсунова, студенческий омбудсмен города, председатель Альянса студентов Айболат Сембиев, преподаватель Satbayev University Руслан Нұрлыбаев.

Собравшиеся в театре парни и девушки размахивали флагами Казахстана и дружно поддерживали выступающих. Молодежь активно поддерживал популярный в социальных сетях персонаж ИИ Барс Адилет.

В результате форум показал себя не только диалоговой площадкой для обсуждения общественно-политического значения референдума, но и демонстрацией консолидации граждан вокруг ключевых направлений дальнейшего развития страны.