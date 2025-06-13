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Общество

"Незамедлительно обращайтесь в полицию!": о новой угрозе предупредили алматинцев

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:26 Фото: freepik
Жителей Алматы предупредили о мошенниках, прикрывающихся статусом депутатов, сообщает Zakon.kz.

13 июня 2025 года маслихат города Алматы распространил информацию о том, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда, выдавая себя за депутатов маслихата и действуя от имени председателя, неизвестные пытаются запугать граждан якобы существующими проблемами с правоохранительными органами.

"Маслихат города Алматы официально заявляет, что такие обращения не имеют отношения к деятельности представительного органа. Маслихат не обладает компетенцией в вопросах правоохранительных органов и не может вмешиваться в их работу. В случае получения подобных сообщений или звонков настоятельно рекомендуем сохранять спокойствие и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для проверки достоверности информации", – предупредили алматинцев.

В Костанае мужчина за одно посещение отделения банка умудрился спасти от действий мошенников двух доверчивых людей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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