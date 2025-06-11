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Общество

В Костанае бдительный клиент банка предотвратил два случая мошенничества

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 21:31 Фото: Zakon.kz
Жителю Костаная за одно посещение отделения банка удалось спасти от действий мошенников двух доверчивых людей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД РК, в тот день костанаец обратился в филиал одного из банков Казахстана, заподозрив, что его маму пытаются обмануть злоумышленники.

"Все началось с телефонного звонка на мобильный телефон пенсионерки. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях на ее счете, требуя немедленных действий. Женщина почти поверила, но, по счастливой случайности разговор услышал сын и своевременно вмешался. Он пришел в банк, чтобы разобраться в ситуации", – отмечается в информации.

Сотрудник финансового учреждения понял, что орудуют мошенники и вызвал полицейских из управления по противодействию киберпреступности.

"Проверка IP-адреса показала: звонили из-за границы. Налицо была классическая схема телефонного мошенничества", – отметили в управлении.

Сын пенсионерки собирался уйти, но заметил в холле банка другого мужчину, державшего в руках значительную сумму наличных и разговаривавшего по телефону. Это была та самая мошенница, которая пыталась обмануть его мать.

Оказалось, что мужчина уже оформил перевод на 3 млн тенге. Его удалось вовремя остановить,  объяснив, что он тоже попался на удочку злоумышленников.

"Благодаря цепной реакции – от настороженности сына до оперативной работы полиции и сотрудников банка – удалось сохранить средства сразу двух жителей Костаная". Пресс-служба МВД РК

В полиция очередной раз обратили внимание граждан: сотрудники правоохранительных органов и банковские работники никогда не связываются с клиентами по телефону с целью "спасения их денежных средств". Стражи порядка рекомендуют казахстанцам проявлять повышенную бдительность.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области инвалид по зрению стала жертвой мошенничества – на ее имя оформила несколько кредитов невестка.   

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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