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Общество

Выездное заседание президиума Национальной академии наук состоялось в области Абай

заседание, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 13:16 Фото: акимат области Абай
В Семее прошло выездное заседание президиума Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан. Главная тема встречи – "Развитая региональная наука – сильный регион", сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат области Абай

В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали, президент Национальной академии наук РК Акылбек Куришбаев, заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин, председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Галымжан Жанкуатов, академики Национальной академии наук, представители научных организаций и вузов, а также ведущие отечественные и зарубежные эксперты в различных сферах.

Фото: акимат области Абай

Выступая на открытии заседания, аким подчеркнул, что проведение выездного заседания президиума в регионе придаст новый импульс развитию науки в области.

"Формулировка "Развитая региональная наука – сильный регион" отражает осознание исторической ответственности, обозначенной Президентом, и является проявлением стратегического взгляда в будущее. Говоря о науке в области Абай, невозможно не упомянуть город Курчатов, который имеет особое значение в научной сфере страны. На IV заседании Национального курултая глава государства отметил, что научный потенциал и традиции Курчатова позволяют создать там полноценный научный городок. Сейчас ведется соответствующая работа. Национальный ядерный центр и Парк ядерных технологий в Курчатове, включая сотрудничество с Центром ядерной медицины, – уникальная площадка для реализации мировых проектов", – заявил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев отметил, что у области Абай высокий научный потенциал. По его словам, помимо традиционного агропромышленного комплекса и туризма, здесь имеются большие перспективы для развития ядерной энергетики.

"Уникальная научно-экспериментальная инфраструктура бывшего Семипалатинского полигона, созданная в советское время в Курчатове, сегодня представляет собой ценнейшую научную базу. По ряду показателей ее лаборатории не имеют аналогов в мире. У области также есть все возможности для развития агропромышленного комплекса: освоение обширных пастбищ, укрепление кормовой базы, внедрение цифровых платформ в ветеринарии и селекции скота, разработанных по инициативе Национальной академии наук, позволят сделать регион экспортером экологически чистой продукции животноводства. Кроме того, за счет рационального использования водных ресурсов реки Иртыш возможно активное развитие орошаемого земледелия", – подчеркнул он.

На заседании выступили доктор биологических наук, лауреат Государственной премии Аманкелди Саданов, профессор Бакдаулет Кенжеалиев, ученый Фараби Ермеков и другие. Они представили проекты, которые могут быть применимы в сельском хозяйстве, промышленности и экологии региона.

Фото: акимат области Абай

Аким отметил, что все предложения, озвученные учеными, являются актуальными для региона.

"Отечественные препараты для сельского хозяйства крайне необходимы нашему региону. К тому же вблизи Семея с привлечением инвесторов начато строительство нового мясокомбината. В области большое поголовье скота – только в селе Саржал содержится 22 тысячи голов лошадей. Представленные вами препараты мы передадим сельхозпроизводителям. Мы также готовы сотрудничать по предложениям Бакдаулета Кенжеалиева в области недропользования и по созданию центра обработки данных, о чем говорил Фараби Ермеков", – заявил глава региона.
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Андрей Дюсупов
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