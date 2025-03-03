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Общество

В Атырау проходит выездное заседание по обсуждению новых направлений развития науки

Проходит в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:02 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Сегодня проходит очередное выездное заседание президиума Национальной академии наук РК при президенте РК "Сильная региональная наука – сильный регион".

В нем принимают участие аким области Серик Шапкенов, президент правления академии Акылбек Куришбаев, академики и представители нефтехимической отрасли. На мероприятии обсуждаются новые направления развития науки в Атырауской области, сообщает пресс-служба акима области.

На мероприятии обсуждаются новые направления развития науки в Атырауской области, сообщает пресс-служба акима области.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На заседании Серик Шапкенов подчеркнул значимость научно-технического совета, который путем привлечения ученых вузов, исследовательских организаций, индустрии и институтов регионального развития будет разрабатывать научные предложения, проводить экспертизу начатых проектов, готовить предложения по финансированию.

"Совет будет активно и системно работать в прямой связи с Национальной академией наук. Для нас очень важны прикладные решения в области информационных технологий и искусственного интеллекта, экологические исследования и систематический мониторинг окружающей среды, в том числе эффективное использование воды и глубокая очистка и регенерация промышленных водных отходов с использованием искусственного интеллекта, исследование новых материалов и композитов на основе промышленных полимеров, методы переработки и регенерации пластиковых отходов, использование нефтезагрязнённых грунтов для дорожного строительства и строительных материалов. Все это необходимо поднимать и поддерживать по основным государственным научным направлениям, разрабатываемым академией", – сказал С. Шапкенов.

В этой связи глава региона подчеркнул важность эффективного использования областного научного фонда, подготовки востребованных на производстве специалистов, всесторонней поддержки их проектов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По словам Президента правления Национальной академии наук РК Акылбека Куришбаева, экономика Атырауской области подходит для различных направлений научных исследований.

"Отсутствуют бюджетные программы финансирования региональной науки из местных бюджетов в Едином бюджетном классификаторе. В целом объем средств, выделяемых из местного бюджета на науку, не превышает 1% от общих расходов на ее развитие по стране. Атырауская область – один из важнейших регионов страны, обладающих природными ресурсами и экономическим потенциалом. В этом контексте она может стать примером для других регионов. Национальная академия наук готова оказать необходимую помощь. Прежде всего, Региональный совет должен установить тесную связь с Национальной академией, и это позволит получать от нее полную методическую и практическую помощь по всем вопросам деятельности Совета. Согласно новой системе определения приоритетных направлений развития науки, разработанной Национальной академией наук, исследования в сферах агропромышленного комплекса, нефтяной и горно-металлургической промышленности, обеспечения доступа к пресной воде, улучшения качества жизни и развития человеческого капитала отнесены к стратегическим приоритетам и финансируются в первую очередь", – сообщил А. Куришбаев.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе заседания были обсуждены актуальныевопросы развития региональной науки, ее перспектива в социально-экономическом развитии региона и страны в целом. В рамках выездного заседания была организована научно-инновационная выставка.

В результате работы выездного заседания президиума Академии впервые в республике принято решение о создании Фонда поддержки науки при акимате Атырауской области.

Мероприятие продолжилось форсайт-сессией по определению приоритетных задач региональной науки. Перспективные научные проекты, готовые к коммерциализации, представлены в формате питч-сессии "Наука-Бизнес". Участники обсудят возможности сотрудничества научного сообщества и бизнеса.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Айсулу Омарова
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