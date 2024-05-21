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Законодательство РК

Региональный Совет по науке и технологиям начнет работу в Жамбылской области

Начнет работу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:02 Фото: акимат Жамбылской области
На выездном заседании президиума Академии наук "Сильная региональная наука – сильный регион" в Таразе аким Жамбылской области Ербол Карашукеев сообщил, что в регионе начинает работу региональный Совет по науке и технологиям.

В заседании принял участие президент правления НАО "Национальная Академия Наук РК" Ахылбек Куришбаев.

В настоящее время в регионах практически отсутствует система распространения знаний, наука не знает проблемы реального сектора, а бизнес – возможности ученых, отметил он.

Начнет работу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:02

Фото: акимат Жамбылской области

В связи с этим Национальная Академия предложила, в соответствии с поручением президента, создать на местах региональные советы по науке и технологиям.

Глава академии подчеркнул важность роста финансирования науки в регионах и повышения роли местных исполнительных органов в управлении научными организациями региона, создании центров распространения знаний.

В пилотном режиме Национальная Академия РК предлагает реализовать эти меры на базе Жамбылской области для дальнейшего развития во всех регионах страны.

Начнет работу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:02

Фото: акимат Жамбылской области

По словам акима Жамбылской области Ербола Карашукеева, в регионе есть все возможности для решения стратегических вопросов развития сельского хозяйства. Областной акимат готов оказать необходимую поддержку для развития семеноводства и внедрения водосберегающих технологий. Ведущие мировые производители семян и сельскохозяйственной техники, в том числе из Турции, Китая и Франции, уже проявили интерес к реализации инвестиционных проектов в области.


Начнет работу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:02

Фото: акимат Жамбылской области


Кроме того, при акимате начнет работу областной совет по науке и технологиям. В него войдут депутаты местного маслихата, ученые и представители крупного бизнеса. Также в области создадут центр распространения водосберегающих технологий, сельскохозяйственной техники и знаний для бизнес-структур и местных фермеров.

Начнет работу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:02

Фото: акимат Жамбылской области

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