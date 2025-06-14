Премия "Алтын Шипагер": лучших из лучших в здравоохранении наградили в Астане

13 июня во Дворце мира и согласия в рамках Года рабочих профессий прошло ежегодное торжественное мероприятие: "Алтын Шипагер". Оно приурочено к профессиональному празднику – Дню медицинского работника. В этом году премия прошла под эгидой "Медицина сильна династиями", сообщает Zakon.kz.

Такая тематика выбрана не случайно. С одной стороны, организаторы хотели выразить дань уважения тем, чье призвание передалось по наследству. С другой стороны, так символично можно описать любовь к профессии, ведь трудовые династии – это не только о передаче знаний и опыта, но преданности выбранной профессии.

В мероприятии приняли участие замаким города Ерик Мейiрханов, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители национальных и республиканских организаций, маслихата города, а также руководители медицинских учреждений и представители компаний, оказывающих поддержку жизненно важной стратегической отрасли.

Фото: Home Credit Bank

Главной частью программы стало вручение премий и знаков отличия Altyn Shipager отличившимся медицинским работникам и партнёрам, вносящим вклад в развитие системы здравоохранения страны.

"В Астане в честь профессионального праздника медицинских работников состоялось торжественное вручение медицинской премии Altyn Shipager. Высокой награды удостоилось врачи, внесшие значительный вклад в здравоохранение. Стоит отметить, что такая традиция чествования медиков зародилась именно в Астане, в 2018 году под эгидой управления общественного здравоохранения столицы. С тех пор премия стала ежегодной и служит символом признания лучших из лучших в профессии", – сказала Алия Рустемова, глава управления общественного здравоохранения столицы

Победителям семи номинаций вручили хрустальную статуэтку Altyn Shipager, инкрустированную золотой лавровой ветвью 999 пробы. Еще более 20 специалистов системы здравоохранения наградили благодарственными письмами, дипломами, ценными подарками и нагрудными знаками.

Фото: Home Credit Bank

Благодарность от Управления общественного здравоохранения города Астаны ко Дню медицинского работника получил Home Credit Bank за системную помощь в обеспечении сотрудников скорой помощи специализированной униформой для зимнего и демисезонного периода. Партнерам были вручены знаки отличия Altyn Shipager в виде золотого лаврового листа.

"Этот проект инициирован банком после пандемии. Главная цель – выразить благодарность и поддержку медикам экстренных медицинских служб, которые стоят на защите жизни на первой линии. За это время Home Credit Bank передал в дар медикам неотложки более 8 тыс. комплектов качественной зимней, летней и осенней униформы в Алматы и Астане. Общий объем оказанной помощи на сегодня составил более 187,2 млн тенге. В 2025 году планируем продолжить и передать еще 1,5 тысячи комплектов Костанаю и Уральску, на общую сумму около 100 млн тенге", – рассказала о социальной политике Home Credit Bank PR-руководитель Гаухар Керимова. От банка награду с ней также получала Директор филиала банка в Астане Анар Абдрахманова.

Фото: Home Credit Bank

"Для Home Credit Bank – это знак признательности и благодарности медикам за их самоотверженную работу по спасению жизней граждан Казахстана. Это ответственный, стратегичексий фронт работы. Поддержка здравоохранения – один из ключевых приоритетов социальной ответственности нашего банка. Мы будем и дальше помогать тем, кто ежедневно спасает жизни казахстанцев", – отметила директор Астанинского филиала Home Credit Bank Анар Абдрахманова.

Фото: Home Credit Bank

В этом году Home Credit Bank отмечает 20-летие своей деятельности в Казахстане. За это время банк стал финансовым партнером миллионов казахстанцев и реализовал множество инициатив в сфере здравоохранения, образования, экологии и финансовой грамотности.

Home Credit Bank, по словам его представителей, продолжит реализацию социальных инициатив, оставаясь верным своей миссии "Рады помочь".

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