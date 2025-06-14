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Общество

Определен лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 11:17 Фото: pexels
Выбран лидер международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Минэнерго, в Агентство РК по атомной энергии провели отбор при участии международных экспертов.

В финальный список потенциальных вендоров вошли:

  • "Росатом" (Россия);
  • "China National Nuclear Corporation" (Китай);
  • "Électricité de France" (Франция);
  • "Korea Hydro & Nuclear Power" (Южная Корея).
"Все участники представили детальные предложения, включая ориентировочную стоимость, сроки, финансовую модель, уровень локализации и меры по подготовке персонала", – говорится в официальном сообщении.

На основе комплексной оценки, разработанной совместно с компанией Assystem и ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", победителем признан "Росатом". Второе место заняла китайская компания, третье – французская и корейская.

Сейчас Казахстан и "Росатом" обсуждают возможное привлечение экспортного финансирования со стороны России.

Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

В январе 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане. В февраля 2025 года в министерстве назвали главных потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС.

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Андрей Дюсупов
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